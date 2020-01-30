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Будут большие аномалии: синоптик рассказал украинцам, чего ждать в феврале

четверг, 30 января 2020, 11:35
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Фото: pixabay

Февраль в Украине будет аномально теплым, как и предыдущие месяцы зимы.

Об этом сообщает синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич на Facebook-странице.

По его словам, отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

"Как показывают расчёты различных численных моделей (CFS, ECMWF, BCC-AGCM), последний месяц календарной зимы продолжит тенденцию января с сохранением активного западного/юго-западного переноса и преобладание атлантических и средиземноморских воздушных масс. Вследствие этого, практически по всей Европе (особенно в восточной половине) ожидаются положительные аномалии температуры воздуха", – отметил синоптик.

Он подчеркнул, что количество осадков при этом прогнозируется около нормы, местами на 10-30% выше нее за счет преобладания в течения месяца поля пониженного давления.

"Есть вероятность эпизодических вторжений холода с севера, однако их интенсивность и продолжительность не смогут существенно повлиять на общую картину. Постоянного снежного покрова не ожидается", – уточнил Кибальчич.

Как сообщал "Апостроф", в Украине происходит изменение границ всей зимы, а значит - постепенно март и начало апреля превратятся в зимние месяца.

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