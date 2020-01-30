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Как на Марсе: жуткое состояние украинских дорог показали на видео

четверг, 30 января 2020, 14:31
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В Черкасской области дороги в столь плохом состоянии, что ими не могут проехать машины.

Соответствующее видео опубликовали в Facebook-сообществе "ДТП Украина".

Водитель автомобиля, который ехал в поселок Драбов Черкасской области, снял состояние местных дорог. На кадрах видно, что асфальт в критическом состоянии: везде выемки, заполненные водой от дождя и талого снега. Машине трудно ехать по такой дороге.

Напомним, что украинские дороги пугают также автолюбителей на востоке и юго-востоке Украины Так, только в 2019 году взялись за ремонт трассы из Кривого Рога в Днепр. А автодорога из Кривого Рога в Николаев считается одной из худших в Украине.

Как писал "Апостроф" ранее, на презентации планов Укравтодора "Дороги UA 2020" премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что с 1 марта 2020 года в Украине начнется массовое строительство дорог, приоритетным будет направление на Днепр.

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