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Наказать могут каждого: украинцам с 1 февраля грозит массовое отключение отопления

четверг, 30 января 2020, 18:42
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С 1 февраля в Украине могут отключить отопление в 16 населенніх пунктах из-за долгов коммунальных предприятий за газ.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

Проблемы из-за задолженностей есть у 18 теплокоммунэнерго. Перебои с отоплением могут возникнуть в том числе в крупных городах: Одессе, Кривом Роге, Днепре, Полтаве, Харькове, Сумах.

Общая задолженность, которую нужно погасить, составляет 406 млн гривен. После уплаты этих средств "Нафтогаз" получит право поставлять туда газ для нужд отопления.

Как утверждают в пресс-службе компании, "Нафтогаз" не имеет права поставлять газ предприятиям, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов. С 24 января 19 из 37 проблемных тепловиков рассчитались с "Нафтогазом" за газ, поэтому на этих предприятиях проблем с поставками газа не будет.

Общие долги украинцев за тепло и горячую воду составляют сумму в более чем 18 млрд грн.

Должникам угрожают тем, что те, кто не платят по коммунальным счетам, якобы попадут в реестр должников, им запретят выезд за границу и даже начнут конфисковать собственность. А когда суд все-таки обяжет заплатить, помимо долга придется отдать еще несколько тысяч гривен "штрафа" (судебный сбор, 3% годовых, инфляционная корректировка).

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ.

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