Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

В конце октября Украина традиционно входит в отопительный сезон, что приведет к увеличению коммунальных платежей украинцев в несколько раз. Но многие не рассчитались еще за предыдущий год и входят в новый сезон с долгами, превышающими в общей сложности 50 млрд грн. "Апостроф" разобрался, как возникают такие долги и что будет с теми, кто не заплатит по счетам вовремя.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на конец августа 2019 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 22,8 млрд гривен; за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 14,8 млрд гривен; за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,9 млрд гривен; по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу - 4,1 млрд гривен; за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд гривен; за поставку электроэнергии - 4,7 млрд гривен.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии, на одного владельца лицевого счета в августе составляли 667 гривен. При этом размер долга в перерасчете на 1 пользователя колеблется от 1 копейки до 0,5 млн гривен.

Самый "крутой" должник

Высокий новый дом, трехуровневый пентхаус, личный лифт, панорамный вид на Печерские холмы, круговая терраса, закрытая территория – с таким описанием продается жилье площадью больше 1000 кв. м на бульваре Леси Украинки в Киеве. Квартира продается достаточно давно и владелец уже готов переоборудовать ее в офис или любое другое помещение. Только в объявлении о продаже не указано, что хозяин систематически не платит коммунальные платежи. Его долги исчисляются сотнями тысяч гривен, только за услуги теплоснабжения за прошлый сезон он задолжал почти 200 тыс. гривен. Объясняет коммунальщикам просто: "Продам - заплачу".

Но договориться не удастся. Как, собственно, и продать квартиру быстро и безболезненно. При проведении сделки купли-продажи имущества покупатель запрашивает справку об отсутствии задолженности по услугам ЖКХ. Многие нотариусы сегодня готовы подделать такую справку, но долг такого размера скрыть не получится. Поэтому коммунальщики города начали "выбивать" долг.

В комментарии "Апострофу" директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин сообщил, что коммунальные предприятия, оказывающие услуги ЖКХ, ведут систематическую работу с должниками.

"Каждый месяц формируются списки должников. Сначала идут "напоминания", но если должник не идет на контакт, формируется судебный иск с требованием выплаты долга. В сумме иска учитываются финансовые санкции: судебные издержки и работа судебных исполнителей. После удовлетворения иска, исполнительная служба находит должника, ему блокируются счета в банке, кредитные линии и прочие финансовые активы", - объяснил Лопатин.

Он привел статистику, что более 50% должников платят по счетам самостоятельно, еще 30% оспаривают сумму и им могут сделать перерасчет, и еще 20% - решают вопрос в судебном порядке.

При этом украинское законодательство допускает конфискацию или арест жилья должника при отсутствии других финансовых активов. Процедура эта непростая, имеет несколько аспектов и условий. Юристы объясняют, что этот механизм используется в основном как психологический метод – "запугивания", а не как реальный механизм взимания долгов.

Во внесудебном порядке поставщик жилищно-коммунальных услуг может лишь требовать у потребителя таких услуг оплатить задолженность. Поставщик также не имеет права угрожать тем, что из-за имеющейся задолженности он отберет жилье. Такие действия являются незаконными. "Выбить" долги, забрав квартиру или любое другое имущество, поставщик жилищно-коммунальных услуг также не может.

Если должник отказывается погашать долги добровольно или заключить договор реструктуризации, то поставщик коммунальных услуг может обратиться в суд и требовать уплаты самой суммы задолженности вместе с учетом индекса инфляции за все время просрочки и пеню. Порядок принудительного исполнения решения суда о взыскании задолженности и порядок реализации недвижимого или иного имущества регулируются Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Юристы отмечают, что в случае отсутствия каких-либо доходов у должника для погашения задолженности, взыскание может быть обращено на принадлежащее ему имущество. Это могут быть объекты недвижимости, транспортные средства или иное имущество. Законом предусмотрен порядок описи таких активов, выставления их на торги с целью реализации.

400 человек в одной квартире

Могут ли должнику отключить свет/газ/воду/тепло за долги? Юридически, да, и имеют на это полное право, однако на практике такое выполнить получается не всегда. Электричество в этом вопросе наиболее простая проблема, отключается точечно и безболезненно для остальных. А вот перекрыть теплоснабжение в конкретной квартире достаточно сложно и не имеет особого смысла.

В домах старой постройки, до 2000-х годов, вертикальная разводка отопления не позволяет "обрезать" конкретную квартиру, придется отключать весь стояк, что затронет и остальных соседей. Этого и не произойдет, поскольку законодательно неуплата одного не влечет за собой отсутствие предоставления услуг другим. А в новых домах с горизонтальной разводкой отключить можно, но, во-первых, это повлияет на общую тепловую нагрузку дома, а во-вторых, не слишком отразится на должнике, его будут греть соседи за счет теплых стен.

Любопытно, что в предприятиях, предоставляющих услуги ЖКХ, не называют предельную сумму долга, за которую готовы судиться. В Киевской городской государственной администрации отмечают, что сумма должна быть "экономически целесообразной", то есть из-за 100 гривен никто подавать в суд не станет, поскольку затраты на судебное производство превысят сумму долга. В среднем судебные иски в Киеве начинаются от сумм около 50-80 тыс. гривен за квартиры площадью 300-500 кв.м.

Но в оказывающих услуги предприятиях отмечают, что фактические показатели счетчиков не всегда сходятся с реальной стоимостью услуг. В Киеве, например, расчет платы за вывоз мусора коррелируется с количеством зарегистрированных лиц, а реально проживающих может быть в разы больше. Так, например, нередки случаи переоборудования больших квартир в хостелы, когда на 15 человек-гостей в квартире прописаны двое. Бывают и комические случаи, выявленные из-за просрочки платежей. В одном из спальных районов Киева в однокомнатной квартире площадью в 25 кв.м. оказались прописаны больше 400 человек. Хозяева квартиры продавали регистрацию в Киеве в своей квартире, но после несвоевременной подачи показателей счетчика получили счет на всех прописанных в квартире.

Просрочка стоит дорого

С 1 мая в Украине вступил в действие Закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предусматривает начисление пени за несвоевременную оплату услуг в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.

В частности, в тексте документа отмечается, что в случае несвоевременной оплаты коммуналки, потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки.

Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Что же делать потребителям, если долг растет, а возможности его уплаты нет? Для таких случаев законодательство предусмотрело вариант платежа в рассрочку, который оформляется на основании дополнительного договора между предприятием-поставщиком и потребителем. После подачи письменного заявления, возможна реструктуризация долга с постепенной его выплатой.