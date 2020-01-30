Почему не в Донецке? Скандальную Штепу жестко поставили на место в Киеве, видео

Скандальную экс-мера Славянска Донецкой области Нелю Штепу, заявившую ранее о планах снова баллотироваться на должность, жестко поставили на место в супермаркете Киева, напомнив о том, что она поддерживала "русский мир".

Соответствующее видео на своей странице в Twitter разместил пользователь под ником "Позывной Колым".

Судя по кадрам, "теплый" прием Штепе устроила женщина, которая ее узнала.

"Вы Штепа? А что вы тут делаете? Почему не в Донецке - вашем городе? Вы ж так любите "русский мир". Я в шоке. До чего наглость. Наделать такой беды и ходить преспокойно. А что там у вас за вкусняшки? Поделитесь информацией? Охр*неть. Хотела "русского мира", а теперь за покупками тут ходит!" - возмутилась киевлянка.

Сама Штепа сначала игнорировала женщину, а после бросила тележку с продуктами и выбежала из супермаркета.

На видео бурно отреагировали в сети, предложив даже устроить флешмоб - всегда так встречать Штепу в супермаркетах.

Стоит отметить, что во время оккупации Славянска Штепа поддержала боевиков. Украинские правоохранители задержали ее в июле 2014 года. Штепу обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека.