RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

30 января

07:22
Готовим дома традиционный мисо-суп: пошаговый рецепт и секреты восточной кухни
00:15
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция полуфинала Australian Open

29 января

23:40
"Манчестер Сити" прошел "дьяволов" и вышел в финал Кубка лиги
23:35
Непобедимый "Ливерпуль" добыл очередную яркую победу в Англии
22:35
Из-за вспышки коронавируса перенесли крупное спортивное мероприятие: подробности
20:25
Где смотреть онлайн Джокович - Федерер: расписание трансляций
20:02
Кейт Миддлтон в короткой юбке угодила в неловкую ситуацию - ее лицо в этом конфузе бесценно
19:33
Скандальная американская модель в голом виде почтила память Брайанта: фото
19:04
Пожалуй, стоит отказаться: 10 примеров неудачного маникюра для Дня влюбленных
18:00
Где смотреть онлайн Вест Хэм - Ливерпуль: расписание трансляций
17:33
Жена Владимира Остапчука впервые озвучила причину развода с телеведущим
17:10
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Почему не в Донецке? Скандальную Штепу жестко поставили на место в Киеве, видео

четверг, 30 января 2020, 06:47
переглянути новину українською

Скандальную экс-мера Славянска Донецкой области Нелю Штепу, заявившую ранее о планах снова баллотироваться на должность, жестко поставили на место в супермаркете Киева, напомнив о том, что она поддерживала "русский мир".

Соответствующее видео на своей странице в Twitter разместил пользователь под ником "Позывной Колым".

Судя по кадрам, "теплый" прием Штепе устроила женщина, которая ее узнала.

"Вы Штепа? А что вы тут делаете? Почему не в Донецке - вашем городе? Вы ж так любите "русский мир". Я в шоке. До чего наглость. Наделать такой беды и ходить преспокойно. А что там у вас за вкусняшки? Поделитесь информацией? Охр*неть. Хотела "русского мира", а теперь за покупками тут ходит!" - возмутилась киевлянка.

Сама Штепа сначала игнорировала женщину, а после бросила тележку с продуктами и выбежала из супермаркета.

На видео бурно отреагировали в сети, предложив даже устроить флешмоб - всегда так встречать Штепу в супермаркетах.

Стоит отметить, что во время оккупации Славянска Штепа поддержала боевиков. Украинские правоохранители задержали ее в июле 2014 года. Штепу обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: