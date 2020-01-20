Скандальная Штепа выиграла суд против Украины и получила компенсацию: в сети волна гнева

Сторонница сепаратистов и экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую Европейский суд по правам человека признал пострадавшей, получила 3600 евро денежной компенсации.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд ", - прокомментировал ситуацию адвокат Штепы Александр Шадрин.

Сейчас Неля Штепа находится в Славянске и ждет очередной вызов в Орджоникидзевский райсуд в Харькове. Заседание должно состояться 11 февраля.

Решений судей разозлило украинцев. Пользователи сети предложили присудить пособнице боевиков 3600 лет заключения, а не компенсации. А некоторые заметили, что такими темпами Украину могут заставить выплатить деньги и президенту-беглецу Виктору Януковичу.

Напомним, что дело Штепы рассматривается более 5 лет. Женщину задержали 11 июля 2014 года и огласили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина. 20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест. 24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев дело, принял решение о выплате ей Украиной денежной компенсации. Штепа требовала 60,1 тысяч евро, но судьи признали такую претензию необоснованной.

Как информировал "Апостроф" ранее, летом экс-мэр Славянска в Донецкой области Неля Штепа, которую обвиняли в помощи боевикам в захвате города в 2014 году, показалась на публике, посетив конкурс красоты в родном городе.