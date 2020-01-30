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СБУ, не спи! История с бордами "Россия" в Киеве получила продолжение, сеть взорвалась

четверг, 30 января 2020, 07:19
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Странные рекламные бигборды в Киеве, на которых было написано, что Россия является стратегическим партнером Украины, демонтировали прямо ночью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

По словам активистов, данные об инциденте они передали сотрудникам правоохранительных органов, но возмущение в сети вызвал тот факт, что реакции Службы безопасности Украины (СБУ) так и не было.

Стоит отметить, что авторство провокационных бордов приписали бизнесмену Юрию Катющенко, фото которого разместили на баннере с текстом на русском языке: "Россия - наш главный стратегический партнер". Тем не менее, многие сомневаются, что он сам их заказывал – возможно, это происки конкурентов.

Блогер Назар Приходько на своей странице в Facebook отметил, что Олег Катющенко является строительным менеджером, основателем компании Holly Industrial. Его жена Инна - владелица глянцевого журнала Viva, а также компании "Эдипресс".

Он добавил, что владельцы борда заявили о подставе, и уточнил, что владеет рекламной конструкцией Александр Нощенко - бывший помощник экс-регионала-аккордеониста Яна Табачника.

"Даже если это грязная игра конкурентов, которых Катющенко не пускает на рынок полимерного инъектирования или какая-то личная месть - это ДНИЩЕ! Представьте, идет ветеран национально-освободительной войны по Киеву, а здесь... А еще страшнее - приехал воин в отпуск с фронта, где РФ воюет, идет по Киеву, а здесь "Наш главный стратегический партнер Россия"... "Где я, пацаны???" Представляете???" - подчеркнул Приходько.

С ним согласились пользователи сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети разгневало появление на улицах Запорожья бигбордов к 111-летию руководителя советской внешней разведки, генерала НКВД Павла Судоплатова.

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