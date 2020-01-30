Ученые впервые в истории получили самые детальные снимки поверхности Солнца

В Национальном научном фонде США впервые с помощью телескопа сделали подробные снимки Солнца.



Об этом сообщили на странице NSF в Twitter.



На фотографиях видно объекты размером до 30 км. На сделанном снимке видно крупный план Солнца с "кипящей" плазмой. Клеточная структура поднимается изнутри звезды, идя внутрь на внешней стороне.



"С тех пор как NSF начал работу над этим наземным телескопом, мы с нетерпением ждали первых изображений. Теперь мы можем делиться этими изображениями и видео, которые являются наиболее подробными на сегодняшний день о нашем Солнце. Солнечный телескоп Inouye от NSF сможет наносить на карту магнитные поля в пределах солнечной короны, где происходят солнечные извержения, которые могут повлиять на жизнь на Земле. Телескоп улучшит наше понимание того, что движет космической погодой ", - сказала Франс Кордова, директор Национального научного фонда.



По мнению NSF, полученные данные помогут ученым продвинуться в понимании и прогнозировании активности солнца.

Как сообщал "Апостроф" ранее, орбитальный телескоп "Кеплер" NASA обнаружил звезду, которая нагло ворует вещество своего сателлита - другой звезды, которая формирует с ней двойную систему.