RU  UA  EN

четверг, 30 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 января

12:41
Украинцев ждет неприятный "сюрприз" с важным налогом: кому придется платить больше

29 января

14:58
До какой отметки может "подскочить" доллар в Украине: эксперты озвучили прогноз
14:34
Гривна ускоряет падение: что происходит с курсом доллара в обменниках Киева
13:40
Нет гарантий: эксперт указал на тревожные нюансы введения накопительных пенсий в Украине
09:28
Ситуация улучшается, но есть резерв: эксперт рассказал о состоянии украинской банковской системы
08:24
Гривна падает: Нацбанк изменил курс валют на 29 января
07:35
Где в Украине самые высокие зарплаты, а где низкие: названы суммы и области
07:15
В "Нафтогазе" сделали важное заявление для украинцев по переплатам за газ

28 января

15:44
Эксперты рассказали о финансовом здоровье украинских банков: кто прошел проверку
11:54
Кабмин принял важное решение по ценам на газ: сколько придется платить
08:23
Доллар дорожает: Нацбанк обновил курс валют на 28 января

27 января

11:31
Квартиры в Киеве и пригороде существенно подорожают из-за новых ГСН: что происходит
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые впервые в истории получили самые детальные снимки поверхности Солнца

четверг, 30 января 2020, 11:58
переглянути новину українською

В Национальном научном фонде США впервые с помощью телескопа сделали подробные снимки Солнца.


Об этом сообщили на странице NSF в Twitter.

На фотографиях видно объекты размером до 30 км. На сделанном снимке видно крупный план Солнца с "кипящей" плазмой. Клеточная структура поднимается изнутри звезды, идя внутрь на внешней стороне.

"С тех пор как NSF начал работу над этим наземным телескопом, мы с нетерпением ждали первых изображений. Теперь мы можем делиться этими изображениями и видео, которые являются наиболее подробными на сегодняшний день о нашем Солнце. Солнечный телескоп Inouye от NSF сможет наносить на карту магнитные поля в пределах солнечной короны, где происходят солнечные извержения, которые могут повлиять на жизнь на Земле. Телескоп улучшит наше понимание того, что движет космической погодой ", - сказала Франс Кордова, директор Национального научного фонда.

По мнению NSF, полученные данные помогут ученым продвинуться в понимании и прогнозировании активности солнца.

Как сообщал "Апостроф" ранее, орбитальный телескоп "Кеплер" NASA обнаружил звезду, которая нагло ворует вещество своего сателлита - другой звезды, которая формирует с ней двойную систему.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: