В космосе нашли звезду-"вампира", поглощающую "соседа"

Орбитальный телескоп "Кеплер" NASA обнаружил звезду, которая нагло ворует вещество своего сателлита – другой звезды, которая формирует с ней двойную систему.

Об этом сообщили сами ученые, которые и обнаружили это злососедство.

По их информации, система состоит из белого карлика и коричневого карлика, который вращается вокруг первого на расстоянии около 400 000 километров, то есть примерно на таком же расстоянии, как от Земли до Луны.

"Они настолько близко, что сильная гравитация белого карлика снимает материал из коричневого карлика, высасывая его суть, как вампир. Отснятый материал образует диск, который спирально направлен в белого карлика (известный как аккреционный диск)", - говорится в сообщении.

Явление, о котором идет речь, астрономы обнаружили случайно, просматривая архив, снятый "Кеплером", когда система была наиболее яркой.

Как отмечается, такой тип системы является относительно редким, их известно всего около 100.

Как сообщал "Апостроф", ранее астрономы открыли необычную планету гигантских размеров, существование которой по современным теориям невозможно, поскольку она в сотни раз больше материнской звезды.

Также исследователи из США заявили, что одна из самых ярких звезд на небе – Бетельгейзе готова в любой момент взорваться и стать сверхновой.