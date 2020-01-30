Украинские аналитические центры попали в рейтинг лучших в Европе

В ТОП-50 лучших аналитических центров в Центральной и Восточной Европе вошли три аналитических центра Украины, из которых первым является Центр Разумкова, который заодно и возглавил весь список региона.

Второй из украинских центров - Международный центр перспективных исследований (МЦПИ), который поднялся на одну строчку рейтинга по сравнению с прошлым годом, а на третьем месте - Киевский национальный экономический университет.

В номинации "Самые лучшие аналитические центры по вопросам внешней политики и международных отношений" в общемировом ТОП-150 первое место среди украинских центров занял МЦПИ, а второе - Центр Разумкова.

Кроме того, в общем мировом рейтинге в номинации "Самые лучшие аналитические центры, занимающиеся вопросами образовательной политики" в ТОП-50 попали три украинские центры, а именно Центр образовательной политики, Украинская образовательный центр и МЦПИ.

Также МЦПИ стал единственным украинским аналитическим центром, представленным в номинации "Лучшее использование медиа (печатных или электронных) в 2019 году", и это первый раз, когда Украина попала в лучшие в этой номинации.

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