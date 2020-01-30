Украину накрыла сильная непогода: где ситуация хуже всего

Украину накрыла непогода - ливни, дождь с мокрым снегом и шквальный ветер.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадали восточный и юго-восточный регионы Украины. В ночь на 30 января в городе Лисичанск из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. абонентов.

Из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Полтавская - 201, Черниговская - 88, Сумская - 72, Кировоградская - 10, Донецкая - 10, Черкасская - 8, Днепропетровская - 6 и Запорожская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



Как сообщал "Апостроф" ранее, 29-30 января в западных регионах Украины ожидаются снегопады, существует опасность схода лавин. Снеголавинной опасности на ближайшие дни уже присвоили третий уровень.