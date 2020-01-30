В Украине немного потеплеет, но: синоптик заинтриговала прогнозом

В пятницу, 31 января, в Украине будет тепло, но во многих областях пройдут осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Атмосферный фронт принесет мокрый снег в западные регионы, а также в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. К вечер осадки дойдут до Одесской и Черкасской области, а также в Кропивницкий и его районы. В остальных областях существенных осадков не будет.

Ожидается сильный и порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха в течение дня в Украине будет +1...+5 градусов, на юге +4...+9 градусов.

В Киеве 31 января Диденко прогнозирует влажную погоду, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер. Столбики термометров покажут около +3 градусов.

1-2 февраля в Украине будет преобладать "сырая" погода, но потеплеет. На Западе до +7...+10 градусов, на юге до +12 градусов.

"А на следующей неделе снова несколько похолодает. Градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезные морозы маловероятны", - отметила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", февраль в Украине будет аномально теплым, как и предыдущие месяцы зимы.