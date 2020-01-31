Дочь Цемаха отреагировала на новость про смерть отца

Дочь фигуранта и главного свидетеля по делу о катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом Владимира Цемаха, которого якобы убили на днях в России, опровергла слухи о смерти отца.

Об этом на странице в Twitter сообщил журналист Radio Free Europe Кристофер Миллер.

"Дочь Владимира Цемаха, Мария, сообщила мне, что сообщение о смерти ее отца не отвечает действительности", - написал Миллер.

Напомним, что российский пропагандистский ресурс RT опубликовал новость об убийстве фигуранта расследовании катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха. В качестве доказательства опубликовали скриншот переписки в мессенджере близких Владимира Цемаха.

Между тем в СБУ заявили, не владеют информацией о смерти главного фигуранта резонансного дела.

Как сообщает "Апостроф" ранее, фигурант дела о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийский Boeing MH17 Владимир Цемах подал жалобу против Украины и Нидерландов в Европейский суд по правам человека.