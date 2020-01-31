РосСМИ взбудоражили новостью про убийство Цемаха

Российский пропагандистский ресурс RT опубликовал новость об убийстве фигуранта расследовании катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха.

Так, публикация о смерти боевика появилась на сайте RT, но спустя некоторое время была удалена.

Так, СМИ опубликовало скриншоты якобы взломанной переписки родственников Цемаха.

Из переписки следует, что Цемах уехал в Москву по делам 26 января 2020 года, после чего связь с ним была потеряна.

Новость была доступна на сайте в течение примерно пяти минут, после чего она была удалена.

Как ранее сообщал "Апостроф", прокуратура Нидерландов обращалась к России с требованием арестовать экс-зенитчика боевиков так называемой ДНР Владимира Цемаха, но Москва отказалась задерживать его.

Международная группа Bellingcat обнародовала доказательства причастности Цемаха к катастрофе МН17 на Донбассе. Хотя сам он не сбивал пассажирский лайнер, но является ценным свидетелем: в 2015 году Цемах дал интервью российскому изданию, где рассказал о помощи в сокрытии "Бука" после того, как из того сбили МН17.