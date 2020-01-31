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Дожди и снег не сдаются: синоптики дали прогноз на последний день января

пятница, 31 января 2020, 06:20
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В пятницу, 31 января, в Украине прогнозируют теплую погоду, но с осадками.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дожди с мокрым снегом пройдут на всей территории страны, кроме восточных и южных областей. Дневная температура воздуха составит +2...+6 градусов. Ветер южно-западный 7-12 м/с.

В западных регионах днем обещают +2...+6 градусов, а ночью - 0...+2. В Ровненской и Хмельницкой областях пройдет мокрый снег, а в остальных - дождь.

Также снег с дождем прогнозируют в центральной и северной Украине. Днем там сохранится +2...+5 градусов. Ночью столбики термометров опустят до -1...+1 градуса.

В восточных областях будет солнечно, +3...+5 днем и -1...-3 ночью.

На юге страны синоптики обещают солнечную погоду. А температура покажет +5...+8 градусов.

В Киеве 31 января по прогнозам ожидается дождь с мокрым снегом. Днем будет +2...+4 градуса, а ночью -1...+1 градус за Цельсием.

Как сообщал "Апостроф", февраль в Украине будет аномально теплым, как и предыдущие месяцы зимы.

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