Если введут накопительные пенсии: какие взносы придется делать украинцам

Переход к накопительному уровню пенсионного обеспечения, который готовится в Украине, предусматривает обязательное ежемесячное отчисление на персональный счет не менее 1% своей зарплаты.

Такие требование предусмотрены в законопроекте "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683), который поступил на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Согласно законопроекту, работодатель должен ежемесячно отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник - еще 1% из своей зарплаты на специальный персональный счет. По желанию, работник может увеличить процент отчисления. При этом работодатель обязан пропорционально дополнять выплаты работника собственными взносами в размере до 5% от суммы зарплаты работника.

Еще одним новшеством законопроекта является то, что эти отчисления, в отличие от ЕСВ, будут перечисляться не в Пенсионный фонд, а в специально созданное Кабинетом министров для этих целей Пенсионное казначейство. А уже из него – на персональные счета граждан в уполномоченных банках. При этом управлением активами Пенсионного казначейства будут заниматься авторизованные для такой деятельности управляющие компании.

Важным моментом является то, что согласно документу средства накопительной системы являются собственностью ее участников, то есть работников, которые осуществляют соответствующие выплаты (дополняемые выплатами работодателей). Более того, в случае смерти человека, накопленные средства перейдут в собственность его наследников.

После выхода на пенсию граждане также смогут выбирать режим получения накопительной пенсии – это могут быть, например, одноразовые выплаты, ускоренные выплаты, программные выплаты и пожизненные пенсии. Очевидно, что размер выплат в каждом из них будет отличаться от других.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пенсии переходят на второй уровень: государству – хорошо, бизнесу – плохо