RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 января

00:10
Тим - Зверев: онлайн видео трансляция полуфинала Australian Open

30 января

22:07
Украинского боксера серьезно наказали за скандальную выходку в чемпионском бою
20:12
Есть один маленький вопрос - режиссер Ахтем Сеитаблаев о резонансе вокруг главы Госкино
19:16
7 легкодоступных продуктов, которые улучшают обмен веществ
18:15
Харви Вайнштейн назвал жертве домогательств имена актрис, получивших работу через постель
18:00
Певица Сиара объявила о третьей беременности, показав внушительных размеров живот: фото
17:52
В Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2020-2021
17:31
В сети нашли двойника Меган Маркл, и она готова стать заменой герцогини: фото
17:30
Коронавирус наступает: в Китае принято радикальное решение по футбольному турниру из-за смертельной болезни
17:16
Женская обида и злость: Владимир Остапчук эмоционально отреагировал на слова жены о разводе
16:55
На 80 году жизни умерла актриса комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
16:10
Украинская спортсменка-красавица добилась крупного успеха в Европе: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Если введут накопительные пенсии: какие взносы придется делать украинцам

пятница, 31 января 2020, 05:15
переглянути новину українською

Переход к накопительному уровню пенсионного обеспечения, который готовится в Украине, предусматривает обязательное ежемесячное отчисление на персональный счет не менее 1% своей зарплаты.

Такие требование предусмотрены в законопроекте "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (№2683), который поступил на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Согласно законопроекту, работодатель должен ежемесячно отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник - еще 1% из своей зарплаты на специальный персональный счет. По желанию, работник может увеличить процент отчисления. При этом работодатель обязан пропорционально дополнять выплаты работника собственными взносами в размере до 5% от суммы зарплаты работника.

Еще одним новшеством законопроекта является то, что эти отчисления, в отличие от ЕСВ, будут перечисляться не в Пенсионный фонд, а в специально созданное Кабинетом министров для этих целей Пенсионное казначейство. А уже из него – на персональные счета граждан в уполномоченных банках. При этом управлением активами Пенсионного казначейства будут заниматься авторизованные для такой деятельности управляющие компании.

Важным моментом является то, что согласно документу средства накопительной системы являются собственностью ее участников, то есть работников, которые осуществляют соответствующие выплаты (дополняемые выплатами работодателей). Более того, в случае смерти человека, накопленные средства перейдут в собственность его наследников.

После выхода на пенсию граждане также смогут выбирать режим получения накопительной пенсии – это могут быть, например, одноразовые выплаты, ускоренные выплаты, программные выплаты и пожизненные пенсии. Очевидно, что размер выплат в каждом из них будет отличаться от других.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пенсии переходят на второй уровень: государству – хорошо, бизнесу – плохо

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Китайский дракон-убийца: десять важных фактов о смертельном коронавирусе

Бизнес на заложниках: как устроен "рынок" торговли пленными в ОРДЛО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: