Кличка "Соболь": в сети показали нового "груза 200" из России, воевавшего на Донбассе

На Донбассе был ликвидирован очередной российский наемник из города Балашиха, РФ по имени Василий Соболев 1984 года рождения.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer у себя в Twitter.

Он отметил, что боевик был убит еще 24 января, при этом обстоятельства его гибели еще не известны.

"Соболев Василий Игоревич "Соболь"? (Балашиха, 17/04/84) стал грузом 200 в РФ 24/01/20 (обстоятельства требуют уточнения)", - указал блогер.

Также он опубликовал скриншоты публикаций близких наемника, которые подтверждают его смерть и публикацию о том, что его разыскивают российские правоохранители. Вероятно, из-за розыска в России он и решил отправиться на территорию Украины и вступить в незаконную группировку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ливии был убит российский наемник Вадим Васильев, который воевал против Украины на Донбассе.