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Кличка "Соболь": в сети показали нового "груза 200" из России, воевавшего на Донбассе

пятница, 31 января 2020, 03:41
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На Донбассе был ликвидирован очередной российский наемник из города Балашиха, РФ по имени Василий Соболев 1984 года рождения.

Об этом сообщил блогер Necro Mancer у себя в Twitter.

Он отметил, что боевик был убит еще 24 января, при этом обстоятельства его гибели еще не известны.

"Соболев Василий Игоревич "Соболь"? (Балашиха, 17/04/84) стал грузом 200 в РФ 24/01/20 (обстоятельства требуют уточнения)", - указал блогер.

Также он опубликовал скриншоты публикаций близких наемника, которые подтверждают его смерть и публикацию о том, что его разыскивают российские правоохранители. Вероятно, из-за розыска в России он и решил отправиться на территорию Украины и вступить в незаконную группировку.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ливии был убит российский наемник Вадим Васильев, который воевал против Украины на Донбассе.

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