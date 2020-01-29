В Ливии ликвидировали российского морпеха, воевавшего на Донбассе: фото

Погибший в Ливии, где после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году продолжается гражданская война, российский наемник ранее участвовал в войне на востоке Украины на стороне боевиков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщает издание, 27 января сообщество "Имперский легион" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовало сообщение о смерти в Ливии россиянина по имени Владимир. На следующий день в профиле одного из лидеров "Русского имперского движения", подразделением которого является "Имперский легион", члена "Союза добровольцев Донбасса" Вадима Васильева появился пост, в котором сообщалось о гибели "Володи" с позывным "Морпех".

"Знал Володю Морпеха с первого дня, как он пришёл к нам с пополнением в Имперский Легион в канун Нового 2015 года. Он оборонял с Легионом Кумшатское, затем были бои за Круглик, Миус, штурм Дебальцево, ранение", - написал в комментариях к посту Васильев.

Утром 29 января из сообщения в сообществе "Мемориал героев ДНР и ЛНР" в социальной сети "Вконтакте" стала известна фамилия погибшего российского наемника. В тексте сообщения говорится: "Скопинов Владимир "Морпех". Воевал на Донбассе погиб в Ливии в январе 2020 года".

Вскоре из сообщения в Twitter стало известно, что речь идет о 39-летнем жителе Санкт-Петербурга Владимире Александровиче Скопинове. По неподтвержденной официально информации, до 2015 года он работал полицейским.

В аккаунте Вадима Васильева есть несколько фотографий со Скопиновым, сделанных во время войны на востоке Украины в 2015–2016 годах.

Из фотографий в удаленном аккаунте Скопинова можно сделать вывод, что до того, как стать наемником, он служил в 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты.

Бойцы этой бригады, как ранее выяснили с помощью открытых источников волонтеры украинского расследовательского сообщества InformNapalm, воевали в Сирии после завершения активной фазы боевых действий против группировки "Исламское государство" и сирийской вооруженной оппозиции.

Как раньше сообщал "Апостроф", 2 января парламент Турции разрешил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану проводить военные операции в Ливии.