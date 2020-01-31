Силовики пришли с обысками к свидетелю по делу Гандзюк, воевавшему на Донбассе: фото

Силовики провели обыск у ветерана АТО Дмитрия Дыма, который является свидетеля по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщают в группе "Аратта 8-й батальон УДА Украинский Добровольческой Армии" в Facebook.

Следователи приехали к военному домой около 5 утра на основании якобы свидетельств двух лиц, который утверждали о наличии нелегального оружия, боеприпасов и взрывчатки, которые будто он привез из оккупированного Крыма и зоны АТО.

"В доме на момент обыска находился друг Дыма, его жена и 6-летняя дочь. Более того, параллельно в это время начался обыск у его тещи, где на тот момент находился его 3-летний сын. Ему не дали возможности воспользоваться правом на защиту и позвонить адвокату", - написали в сети.

Отмечают, что дома у Дыма ничего не нашли. Также пишут, что свидетельства - это выдумка. А обыск прошел после того, как ветеран имел очную ставку по делу Гандзюк.

"Такие действий является ничем иным как запугиванием патриотов и давлением на свидетелей", - отметили в сети.

Как сообщает "Апостроф", Окружной суд Бургаса (Болгария) арестовал украинца Алексея Левина, подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.