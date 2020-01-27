Суд в Европе принял решение по подозреваемому организатору убийства Гандзюк: фото

Окружной суд Бургаса (Болгария) арестовал украинца Алексея Левина, подозреваемого в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает издание "Флагман".

42-летнего украинца взяли под стражу на 40 дней. Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы он оставался под стражей до его экстрадиции в Украину.

Сам Левин просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он заявил, что у него серьезные проблемы со здоровьем - он перенес четыре операции на сердце.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Болгарии правоохранители рассказали детали задержания предполагаемого организатора убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина, по их словам недавно он изменил внешность.