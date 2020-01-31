Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: календарь праздников и выходных

В феврале украинцы будут работать всего 20 дней, в последний месяц зимы ожидается много праздников.
Официально жители Украины в феврале получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья - 9 дней. Но в этом месяце есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить.
Праздники в феврале 2020 года
- 2 февраля - День сурка
- 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
- 6 февраля - Международный день бармена
- 9 февраля - Международный день стоматолога
- 11 февраля - Всемирный день больного
- 14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика
- 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка, Сретение Господне
- 17 февраля - День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
- 19 февраля - начало Великого поста, День государственного герба Украины
- 20 февраля 2020 - День Героев Небесной сотни
- 21 февраля - Международный день родного языка
- 24 февраля-1 марта - Масленица
- 28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ
Как сообщал "Апостроф", оригинальные и интересные идеи сюрпризов на 14 февраля.