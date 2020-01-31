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Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: календарь праздников и выходных

пятница, 31 января 2020, 08:34
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В феврале украинцы будут работать всего 20 дней, в последний месяц зимы ожидается много праздников.

Официально жители Украины в феврале получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья - 9 дней. Но в этом месяце есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить.

Праздники в феврале 2020 года

  • 2 февраля - День сурка
  • 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
  • 6 февраля - Международный день бармена
  • 9 февраля - Международный день стоматолога
  • 11 февраля - Всемирный день больного
  • 14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика
  • 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка, Сретение Господне
  • 17 февраля - День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
  • 19 февраля - начало Великого поста, День государственного герба Украины
  • 20 февраля 2020 - День Героев Небесной сотни
  • 21 февраля - Международный день родного языка
  • 24 февраля-1 марта - Масленица
  • 28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ

Как сообщал "Апостроф", оригинальные и интересные идеи сюрпризов на 14 февраля.

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