Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: календарь праздников и выходных

В феврале украинцы будут работать всего 20 дней, в последний месяц зимы ожидается много праздников.

Официально жители Украины в феврале получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья - 9 дней. Но в этом месяце есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить.

Праздники в феврале 2020 года

2 февраля - День сурка

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

4 февраля - 6 февраля - Международный день бармена

6 февраля - 9 февраля - Международный день стоматолога

9 февраля - 11 февраля - Всемирный день больного

11 февраля - 14 февраля - День Святого Валентина (День влюбленных), День компьютерщика

14 февраля - 15 февраля - Международный день онкобольного ребенка, Сретение Господне

15 февраля - 17 февраля - День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе

17 февраля - 19 февраля - начало Великого поста, День государственного герба Украины

19 февраля - 20 февраля 2020 - День Героев Небесной сотни

20 февраля 2020 - 21 февраля - Международный день родного языка

21 февраля - 24 февраля-1 марта - Масленица

24 февраля-1 марта - 28 февраля - День штурманской службы авиации ВСУ

Как сообщал "Апостроф", оригинальные и интересные идеи сюрпризов на 14 февраля.