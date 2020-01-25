Завтрак в постель устарел: 14 идей для приятных сюрпризов любимым в День святого Валентина

День святого Валентина - время романтичных подарков и сюрпризов. Но что делать, если банальные завтраки в постель, букеты роз и коробки конфет уже давно надоели вам и вашей половинке? В этом материале мы поделимся с вами самыми оригинальными и интересными идеями сюрпризов на 14 февраля.

Если вы хотите сделать подарок своими руками, можно рассмотреть несколько вариантов. Например, вы можете сделать оригинальную чашку, раскрасив ее специальными красками для керамики. На чашке можно написать романтичное признание, в таком виде утренний кофе будет выглядеть намного трогательнее и приятнее.

Также можно сделать коробку с признаниями. Возьмите небольшую коробку или банку, украсьте ее лентами, наклейками и другими декоративными элементами. Напишите на упаковке: "14 причин, почему я тебя люблю". Внутрь положите 14 маленьких записок, в каждой из которых назовите одно хорошее качества вашего любимого человека.

Хорошей идеей будут валентинки, разбросанные по дому. Устройте своей половине квест. Наберите кучу разных открыток, напишите в них что-то значимое и приятное, и накануне праздника рассортируйте их по квартире. Только убедитесь, что они будут ждать адресата именно там, где он их точно увидит.

Если вы готовы сделать своей половинке предложение руки и сердца, можно подарить ей кольцо. И не обычное, а сделанное своими руками. Материалом может быть что угодно: проволока, полимерная глина, пластмасса. Такое кольцо будет выглядеть по-детски, и его точно не получится носить постоянно. Но оно будет сделано с любовью и подарено в День святого Валентина. Разве это не романтично?

Для любителей экстрима отличной идеей может стать сертификат на какое-то оригинальное развлечение. Например, полет на воздушном шаре или катание на лошадях.

Чтобы провести романтичный праздник вдвоем, подальше от суеты, забронируйте для себя и своей половинки номер в красивом отеле. Закажите что-то вкусное, купите хорошее вино. Можете даже украсить комнату цветами, гирляндами или другим декором на ваш вкус. И привезите своего избранника или избранницу туда, не говоря заранее, куда вы едете.

Если вы хотите, чтобы сюрпризом оказался сам подарок, а не процесс его вручения и создания, можно подумать об оригинальных и трогательных материальных вещах. Например, вы можете купить для себя и близкого человека одинаковые свитера с трогательной надписью. Также можно заказать футболки с вашим совместным фото.

Для любителей романтики отлично подойдут воздушные шарики. Наберите кучу шариков и надуйте их, когда ваша половинка ляжет спать. Тогда утром они станут отличным сюрпризом.

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В качестве оригинального сюрприза хорошо подойдет доставка букета или сладостей. Вы можете заранее выбрать то, что вам приглянется, и попросить курьера привезти это утром 14 февраля, ничего не говоря своему спутнику или спутнице.

Ну а тем, кто любит практичные подарки, можно просто положить под подушку что-то интересное. Например, билет в кино или на концерт, сертификат на покупку в каком-то тематическом магазине, обручальное колечко или просто красивое украшение.

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