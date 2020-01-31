В Херсоне студентка положила младенца в пакет и спрятала в шкафу: спасти ангелочка не удалось

30 января в городе Алешки Херсонской области 17-летняя студентка убила свою новорожденную дочь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

В 6:30 фельдшер Алешковской районной больницы сообщил полиции, что в заведении находится девушка с кровотечением, как после родов. Сама пациентка рассказала врачам, что была на 16-й неделе беременности и самостоятельно сделала аборт в туалете. Но врачи были уверены, что речь идет именно о родах.

В общежитие, где жила студентка, выехала следственно-оперативная группа. В встроенном шкафу правоохранители нашли пакет с еще живым младенцем. Это была новорожденная девочка, весом 3500 граммов. Ребенка сразу доставили в реанимацию, но спасти младенца не удалось - вечером 30 января он умер.

Вахтерша общежития рассказала, что о беременности студентки никто не догадывался. Вечером 29 января она пожаловалась на боль в спине и вахтерша дала ей обезболивающее. Но ночью девушке стало плохо и к ней вызвали "скорую".

Тело младенца направили на судмедэкспертизу, чтобы установить причину смерти. 17-летней роженицы инкриминируют умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Девушке грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 15 января в Соломенском районе Киева на помойке обнаружили тело новорожденной девочки.