В Киеве обнаружили жуткую находку на мусорнике: фото и видео

В Соломенском районе Киева на помойке обнаружили тело новорожденной девочки.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции столицы.

Так, местный житель сообщил в отдел полиции, нашел мертвого младенца на улице Героев Севастополя. На место прибыли правоохранители - патруль полиции и следственно-оперативная группа. Также вызвали кинологов с собаками и врачей.

Прохожий рассказал полицейским, что увидел пакет с ребенком в мусорном баке. Судебно-медицинский эксперт на теле ребенка не обнаружил признаков насильственной смерти. Причину смерти пока установить не удалось.

Сейчас правоохранители проверяют камеры видеонаблюдения в районе и готовят запросы в родильных домов и больниц.

Полицейские разыскивают женщину, которая оставила ребенка на улице, открыто производство по квалификации "умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" по ст.117. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в детской поликлинике в Киеве четырехлетнего мальчика придавило металлическими дверями, он получил многочисленные травмы.