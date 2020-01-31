В Киеве под Минздравом прошел митинг против коррупции в ведомстве: фото, видео

В пятницу, 31 января, под зданием Министерства здравоохранения в Киеве прошла акция протеста из-за коррупции в медицинской сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Митингующие требовали отставки первого замминистра Андрея Семиволос из-за коррупционного скандала, возникшего после публикации возможной переписки Семиволоса с народным депутатом от "Слуги народа" Павлом Павлишем. Стоит отметить, что нардеп Павлиш отрицает факт переписки, называя ее фейком. Семиволос не отреагировал на это обвинения.

Во время пикета активисты требовали чиновника выйти к демонстрантам, и никто из представителей министерства не вышел. Протестующие призвали власть остановить коррупцию в органах власти и привлечь коррупционеров к ответственности.

Позже политический эксперт Кирилл Сазонов в Facebook рассказал о демонстрации, опубликовав видео с одним из участников протеста.

"Не бабушки, а молодые, образованные люди вышли с демонстрацией против коррупции в медицине. Митингующие требовали отставки первого замминистра Андрея Семиволоса, который стал героем скандальной переписки с нардепом-"слугой" и подробностями того, как в министерстве можно "прибарахлиться", чтобы "внукам осталось", - написал Сазонов.