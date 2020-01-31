В Украину запретили въезд российской поп-звезде, хвалившей Путина

Служба безопасности Украина запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Такое решение приняли из-за высказывания артиста о "целесообразности" аннексии Крыма Россией в эфире одного из телеканалов РФ.

Также в силовой структуре объяснили, как происходит процедура запрета въезда иностранным гражданам в Украину:

СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;

Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба;

Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба; В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства");

При наличии информации о зарубежных артистах, нарушивших правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбы.

Как сообщал "Апостроф", 40 народных депутатов из 4 фракций и групп обратились к Службе безопасности Украины с призывом не пускать в Украину российских певцов и артистов, которые выступают в оккупированном Крыму, поддерживая аннексию полуострова Россией.