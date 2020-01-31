RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 января

13:50
В Херсоне студентка положила младенца в пакет и спрятала в шкафу: спасти ангелочка не удалось
13:27
Илон Маск выпустил свой танцевальный трек - говорит, все написал сам
13:10
РосСМИ взбудоражили новостью про убийство Цемаха
13:05
Ученые нашли останки хищника, жившего сотни миллионов лет назад: фото
13:00
Мать Леди Гаги рассказала о школьной травле и депрессии ее дочери
12:44
Актер из "Очень странных дел" лег на четвертую операцию - и все из-за редкой болезни
12:44
В Украину запретили въезд российской поп-звезде, хвалившей Путина
12:30
Под Одессой простились с погибшим на Донбассе бойцом: опубликованы фото
12:28
Ассоль представила песню, с которой выступит на Нацотборе на Евровидение-2020: видео
12:28
В Харькове пьяный лейтенант ГФС устроил гонки с полицией: фото и видео
11:55
Красива в любом возрасте: 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройные ноги на обложке модного глянца
11:39
Как перекрывали трассу для огромного кортежа в Киеве: в сети показали фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украину запретили въезд российской поп-звезде, хвалившей Путина

пятница, 31 января 2020, 12:44
переглянути новину українською

Служба безопасности Украина запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Такое решение приняли из-за высказывания артиста о "целесообразности" аннексии Крыма Россией в эфире одного из телеканалов РФ.

Также в силовой структуре объяснили, как происходит процедура запрета въезда иностранным гражданам в Украину:

  • СБУ принимает решение о запрете в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины;
  • Кроме СБУ запретить въезд также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба;
  • В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой (согласно статье 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства");
  • При наличии информации о зарубежных артистах, нарушивших правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбы.

Как сообщал "Апостроф", 40 народных депутатов из 4 фракций и групп обратились к Службе безопасности Украины с призывом не пускать в Украину российских певцов и артистов, которые выступают в оккупированном Крыму, поддерживая аннексию полуострова Россией.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

И снова протесты под ГАСИ, или "схемы" возвращаются

Уже жгут платежки: что происходит с оплатой за газ в Украине

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: