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Нардепы обратились с важным призывом к СБУ из-за концертов российских звезд в Украине

четверг, 16 января 2020, 13:12
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40 народных депутатов из 4 фракций и групп обратились к Службе безопасности Украины (СБУ с призывом не пускать в Украину российских певцов и артистов, которые выступают в оккупированном Крыму, поддерживая аннексию полуострова Россией.

Об этом сообщает журналист и нардеп Владимир Арьев на своей Facebook-странице.

В частности, речь идет о гастролерах Валерии Сюткином и Александре Серовом, которые выступали в Крыму, и планировали концерты в Киеве.

"Ну и посмотрим, готова ли СБУ проявить принципиальность, как с группой "Воровайки", которым выдали запрет, или ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственного учреждения", - написал Арьев.

Как сообщал "Апостроф", Служба безопасности Украины сделала важное заявление о выступлении российской группы "Воровайки" в Киеве.

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