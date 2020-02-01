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Госсекретарь США сделал громкое заявление о войне России и Украины

суббота, 01 февраля 2020, 18:25
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Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Беларусь заявил, что Украина и РФ в конце концов сами должны прийти к согласию, чтобы решить конфликт.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Помпео рассказал, что ситуация в Украине обсуждалась во время его встреч с президентом и главой МИД Беларуси.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами решить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - сказал он.

Белорусский глава МИД Владимир Макей сказал о готовности предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров.

"Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон", - считает глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали фото, как перекрывали трассу в Киеве для кортежа госсекретаря США Майка Помпео, который прибыл с визитом в Киев вечером 30 января.

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