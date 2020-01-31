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Как перекрывали трассу для огромного кортежа в Киеве: в сети показали фото

пятница, 31 января 2020, 11:39
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В сети показали фото, как перекрывали трассу в Киеве для кортежа госсекретаря США Майка Помпео, который прибыл с визитом в Киев вечером 30 января.

Фотографии опубликовал на странице в Twitter Евгений Солонина.

Дорогу перекрыли на выезде в Борисполь со стороны столицы под мостом развязки, которая ведет из аэропорта. По словам очевидцев, полицейские причину перекрытия трассы водителям не объясняли, только успокаивали и просили подождать "еще пять минут".

"Ого, какой кортеж", "МИД США же приехал и все через это", "По богатому :)", "Когда в страну осуществляется визит иностранных чиновников - это элементарная мера безопасности. И часто о таком предупреждают", - пишут комментаторы.

Как писал "Апостроф" ранее, на въезде в Киев вечером 30 января заметили огромный кортеж, для которого перекрыли дорогу.

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