Какой будет весна в Украине: синоптик дала прогноз, предупредив об угрозе

Весна в Украине ожидается теплой, с высокой температурой на западе страны.

Об этом рассказала "Апострофу" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, иногда будет кратковременное снижение температуры. Большое количество осадков маловероятно, а в южных регионах возможен их дефицит

"Если дефицит осадков, который наблюдался еще с лета, сохранится, то проблема с засухой обострится. И по факту весна у нас уже сейчас. В январе температура была такой, которая характерна для середины марта. Метеорологическая зима - это когда средняя температура за сутки опускается ниже 0 градусов и держится пять дней и более. Но в этом году, например, в Киеве, такой период был только в ноябре и продолжался всего восемь дней", - сказала синоптик.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.