Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

Наступил последний месяц зимы, которая стала в этом году аномально теплой. В декабре даже было установлено несколько температурных рекордов. Что происходит с погодой и климатом на планете, как будет меняться ситуация в Украине и готова ли наша страна к этим изменениям, в интервью "Апострофу" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ВЕРА БАЛАБУХ.

- Вера Алексеевна, в этом году в Украине действительно чрезвычайно теплая зима, было даже зафиксировано несколько температурных рекордов. Почему сложилась такая метеорологическая ситуация? Это глобальная тенденция?

- Действительно зима в этом году на всей территории Украины была аномально теплой. 2019 год вообще был очень теплым и не только в Украине. На планете и в Европе он оказался вторым из самых теплых за весь период инструментальных наблюдений, уступив только 2016 году, а в Европе 2018 году.

Однако аномально теплыми были не только эти годы. По отчетам Всемирной метеорологической организации последние 5 и даже 10 лет были самыми теплыми на нашей планете. Такие аномалии, которые являются свидетельством изменения климатической системы, существенно проявились с середины прошлого века. Уже с середины 70-х годов аномалия средней годовой глобальной температуры воздуха превысила 0 градусов относительно средней температуры за ХХ век. С тех пор скорость ее изменения неуклонно растет. В северном полушарии такие изменения также наблюдаются с середины 70-х годов, а в Европе - с конца 80-х годов ХХ века и в начале нового тысячелетия они превысили 1°С.

В Украине мы также наблюдаем тенденцию к повышению температуры, а наиболее стремительный рост зафиксирован с конца 90-х годов. Начиная с 2007 года в стране температурные аномалии превысили 1,5 градуса, а в 2019 году средняя за год температура воздуха на материковой части Украины стала выше на 2,6 градуса относительно климатической нормы. Наибольший рост температуры воздуха наблюдается зимой и летом. Таким образом мы видим, что аномально теплая зима в этом году является закономерным явлением, которое наблюдалось в течение последних десятилетий не только в Украине, но и в целом на планете. Для метеорологов это не стало неожиданностью.

- Есть теория так называемого малого ледникового периода. Вроде мир движется к малому ледниковому периоду, поэтому повышение температур, которые мы наблюдаем в последние годы, это нормальный процесс, циклический, после которого температуры будут наоборот падать. Как вы относитесь к этой теории?

- Это проблема масштабов. Обычно, о теории малого ледникового периода говорят геологи, которые оперируют категориями тысячелетий. Понятно, что климат всегда менялся и даже в наших широтах когда-то были тропические леса. Но проблема не в том, что температура повышается, или снижается в течение какого-то достаточно длительного периода. Проблема в очень быстрых изменениях. В скорости этих изменений, происходящих в течение достаточно небольшого периода времени. Сейчас фактически при жизни одного поколения, температура меняется настолько быстро, что ранее для этого требовалось сотни лет.

Вера Балабух:"Климат всегда менялся, даже в наших широтах когда-то были тропические леса"Фото: pixabay.com

Достаточно часто изменения температуры связывают с солнечными циклами, отмечая, что рост температуры обусловлен увеличением солнечной активности. Однако в течение последних 5 лет, когда отмечались высокие температуры, солнечная активность не увеличивалась а, наоборот, уменьшалась! К тому же, если такая зависимость есть, то очевидно это влияние было бы меньшим в полярных широтах, где проходила полярная ночь. Ночные температуры также должны меняться медленнее, чем дневные. А мы видим противоположный процесс. В полярных широтах наблюдается наибольший рост температуры на планете. Ночные температуры также повышаются более стремительно, чем дневные, особенно зимой. То есть должен быть какой-то другой фактор, обуславливающий эти изменения. И таким фактором является человеческая деятельность, в результате которой увеличивается концентрация парниковых газов, возникает парниковый эффект. В результате под этим зонтиком температура начинает повышаться. 90 процентов избыточного тепла поглощает океан и сам начинает интенсивно нагреваться. Во многих регионах он прогрелся до глубины почти 2 км, а в этом году наблюдалась самая высокая температура этого слоя. Теплым был Атлантический океан, а именно он формирует погоду в Европе и Украине.

- И что это значит? Где-то в океане повысилась температура, а как это влияет на нас?

- Состояние океана влияет на общую циркуляцию атмосферы и, наконец, на погоду. Повышение температуры Атлантического океана, особенно в северной части, в холодный период года, провоцирует активизацию циклонической деятельности. Это и происходило очень активно этой зимой. На севере Атлантики создавались очень мощные циклоны, которые иногда даже достигали силы тропических ураганов. Их влияние распространялось практически до субтропиков где обычно преобладает область высокого давления и образуются антициклоны. При взаимодействии атлантических циклонов и антициклонов образовывались большие градиенты давления. Это приводило к образованию мощных юго-западных, западных потоков. Они не только защитили Европу от влияния Арктики, но и выносили на ее территорию теплый и влажный воздух. Эта влага лишь изредка попадала в Украину и мы видели туманы, морось, дождь или даже снег, который сразу таял. Однако чаще поступал теплый и сухой воздух из Азии и Африканского континента, именно эти процессы и обусловили нетипично высокие температуры.

Так в декабре и январе у нас была температура воздуха, которая характерна или для середины ноября, или для середины марта. А максимальная температура в декабре составляла 15-18 градусов и более. Самые высокие температуры наблюдались 19 декабря. Именно они были обусловлены таким мощным выносом тепла из Атлантики. Этот процесс очень похож на тот, который наблюдался в июне прошлого года. Мы помним, что во Франции температура воздуха иногда достигала 46 градусов тепла. Если этот процесс летом повторится, то велика вероятность того, что температура воздуха у нас будет такой же, как и во Франции - 40 градусов тепла и выше. И риск возникновения таких ситуаций возрастает все больше и больше.

- Как будет меняться эта погода?

- Сейчас есть первый прогноз на весну, который дали миру климатические центры. Вероятно, что весна в этом году также будет теплой. Самые высокие температуры ожидаются в западных областях Украины. Иногда возможны существенные снижения температуры, но они будут кратковременными. По этим ориентировочным прогнозам, большое количество осадков маловероятно, а в южных регионах возможен их дефицит. Если дефицит осадков, который наблюдался еще с лета, сохранится, то проблема с засухой обострится. И по факту весна у нас уже сейчас. В январе температура была такой, которая характерна для середины марта. Метеорологическая зима - это когда средняя температура за сутки опускается ниже 0 градусов и держится пять дней и более. Но в этом году, например, в Киеве, такой период был только в ноябре и продолжался всего восемь дней.

Вера Балабух:"Вероятно, что весна в этом году также будет теплой"Фото: pixabay.com

- Такая аномальная ситуация это следствие антропогенного воздействия?

- Да, уже не возникает сомнений что причиной беспрецедентных климатических изменений является человеческая деятельность. Именно человек вызывает повышение температуры океана и атмосферы, провоцирует изменение циркуляции воздуха. Вклад природных факторов в изменение глобальной температуры колеблется от -0,1 до +0,1 градуса, в то время как вклад человека находится в диапазоне 0,5-1,3 градуса, то есть на порядок больше. Значительную часть возникающего тепла поглощает океан. За счет теплового расширения повышается уровень океана. Его росту способствует и таяние ледников за счет более высокой температуры воздуха и воды. Например, в прошлом году было очень интенсивное таяние ледников. В Гренландии ледники растаяли настолько, что такие темпы ожидались лишь к 2070 году, а это произошло в 2019 году. Одно затрагивает другое и процесс становится практически необратимым. И первым в этой цепочке является человек, ведь именно он и вызывает появление избыточного тепла, которое прогревает океан и атмосферу.

- О чрезвычайном влиянии человека на климат сейчас модно говорить среди экоактивистов. По вашему мнению, способно ли это движение, если не предотвратить, то хотя бы замедлить изменение климата? Или об этом должны все же говорить ученые?

- Ну, экоактивисты берут ведь информацию у ученых. Ученые исследуют состояние атмосферы, гидросферы, снежного и ледникового покрова, биосферы. Изучают процессы, которые там наблюдаются, их причины и последствия и бьют тревогу когда обнаруживают опасность для общества и природы. Это касается и изменения климата. Для того чтобы этот голос был услышан, ООН создала Межправительственную группу экспертов по изменению климата. В ней представлены эксперты из всех стран и территорий нашей планеты. Они анализируют исследования ученых всего мира, обобщают их, согласовывают между собой и пишут отчеты на тысячи страниц. На основе этих многотомных изданий готовятся резюме для политиков. Однако, как видим, это не очень эффективно. Климатические саммиты и в Париже, и в Мадриде реального результата не дали. Тогда, возможно, нужны какие-то другие форматы для того, чтобы человечество начало что-то делать? Если мы своими усилиями так могли изменить атмосферу и мир, то возможно стоит их направить в другую сторону? Только совместными усилиями ученых, экоактивистов, политиков и всех неравнодушных мы сможем остановить этот процесс. А времени у нас, к сожалению, уже очень мало.

- Для Украины какая самая большая беда от таких климатических изменений? Засуха?

- Не только. Засуха одно из таких явлений. Ливни становятся более интенсивными. Если выпадает град, то все чаще он имеет большой диаметр. Более мощными становятся шквалы, растет скорость ветра при шквалах. Чаще возникают смерчи. Сейчас они наблюдаются уже даже в марте и сентябре. Растет продолжительность периода с грозами, шквалами, градом. А поскольку эти явления становятся более интенсивными, то и угроз, связанных с ними также становится больше. Растет количество жарких дней и продолжительность жаркого периода.

Из-за климатических изменений чаще возникают смерчиФото: pixabay.com

Особенно опасны такие явления в крупных городах. Ведь город дополнительно создает остров тепла за счет большой застройки, большого количества автомобилей и асфальтированных территорий, а также малого процента зеленых зон. Этот эффект острова тепла дополнительно дает нам 10 и более градусов. И если мы говорим о температуре +46, которая наблюдалась во Франции, то это в тени и на метеоплощадках, где зеленая зона. А в городе к этому показателю надо добавить 10, а то и 15 градусов. И это температура на высоте 2 метров. Чем ближе к земле, тем выше температура. И теперь представьте, как будут себя чувствовать дети и животные в таких условиях.

- И все же, изменения климата в Украине не так ощутимы и катастрофичны, как, например, в странах Африки. Значит ли это, что в наше государство, лет через 50, бросятся сотни тысяч климатических беженцев или же им будет комфортнее в более развитых странах и нам нечего бояться?

- Действительно, по сравнению с другими странами, Украина может стать той страной, куда будут приезжать климатические беженцы. И по мере того, как процессы изменения климата будут ухудшаться, Украина может стать не только транзитным регионом, через который беженцы попадают в Европу - многие из них останутся и у нас, ведь в Европе также происходит много таких природных катаклизмов.

- В сети гуляют разнообразные карты и исследования общественных организаций, которые показывают, что в результате повышения уровня мирового океана около 1 миллиона гектаров территории Украины уйдут под воду к 2100 году. Вроде затопит крупные города: Одессу, Мариуполь, Херсон. Такие исследования имеют под собой научную основу?

- Однозначно уровень мирового океана, а вместе с ним уровень Черного и Азовского моря будут повышаться. Это будет приводить к эрозии береговой линии и подтоплению значительных частей территории Украины. Я думаю, что это реальный факт.

- Если именно антропогенный фактор является фактором стремительных изменений климата, то что нужно делать? Сокращать выбросы парниковых газов? Это единственный путь?

- Да, мы должны повлиять на концентрацию парниковых газов: уменьшить выбросы и вывести часть парниковых газов, которые уже накопились в атмосфере.

Если мы говорим об уменьшении, то большое количество выбросов провоцирует энергетика: сжигание газа и угля приводит к самим выбросам CO2. Однако сейчас, конечно, мы не сможем отказаться от электроэнергии. Поэтому альтернативный путь - возобновляемая энергетика, энергосбережение.

Если говорим о выводе существующих парниковых газов из атмосферы, то это восстановление лесов и создание зеленых зон, особенно в городах. Именно в городах, за счет острова тепла температура растет наиболее существенно, поэтому зеленые насаждения позволяют не только выделить дополнительную долю кислорода, но и снизить температуру. Изменяя микроклимат на определенной территории, мы постепенно можем изменить климат на планете. Но на планете значительная часть лесов была уничтожена. На месте экваториальных лесов, которые впитывали значительную часть углекислого газа, сейчас большой промысел по выращиванию пальм. Многие леса сгорели во время пожаров. Еще один способ - геоинжиниринг, когда за счет инженерных мероприятий возможно вывести углекислый газ из атмосферы.

Вера Балабух: "На планете значительная часть лесов была уничтожена"Фото: pixabay.com

Кстати, в Украине был уже опыт положительного воздействия на климат. В 60-70-х годах Украина страдала от пылевых бурь. Явление было катастрофическое, когда в течение нескольких часов весь плодородный слой почвы сносился с огромных территорий. Терялся не только урожай, становилось невозможно выращивать его на этой территории. Что было сделано: окружили поля лесополосами так, чтобы существенно уменьшилась скорость ветров, выросла влажность почвы. Но, к сожалению, сейчас эти лесополосы уничтожаются и мы стоим на пороге, когда в Украину снова вернутся пыльные бури.

- Есть ли в Украине какие-то климатические программы, способствующие замедлению изменений климата?

- В различных отраслях и в разных регионах у нас много стратегий по адаптации к изменениям климата. Но это все отдельные, локальные вещи. Даже в России принята климатическая доктрина, климатическая программа, где, что и когда планируется делать в различных отраслях экономики, на разных территориях. В Украине все наоборот. На государственном уровне никто этими вопросами не занимается. У нас была государственная гидрометеорологическая служба - организация, которая непосредственно занимается мониторингом изменений климата, делала прогнозирование. Но сейчас статус этой организации - управление в структуре ГСЧС. Хотя во всем мире это межотраслевая структура. Мы ликвидируем, все то хорошее, что у нас было, например, сеть наблюдений. В Японии 1300 радиолокаторов, которые наблюдают за состоянием атмосферы. Знаете сколько их в Украине?

- Около ста?

- Два. Но ведь площадь Украины значительно больше, чем площадь Японии. Если мы еще что-то можем сказать о состоянии атмосферы у земной поверхности, то узнать, что происходит в верхних слоях атмосферы, мы уже не можем. Два радиолокатора не позволяют нам все это увидеть.

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