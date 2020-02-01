Пенсионеров в Крыму массово кормят "блокадным хлебом": фото странной акции

В оккупированном Российской Федерацией Крыму провели странную акцию с хлебом.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей Twitter-странице.

Такое мероприятие заметили на сельскохозяйственной ярмарке в поселке городского типа Нижнегорский. Там оккупанты устроили акцию под названием "Блокадный хлеб". На плакате около стола с хлебом написали, что это всероссийская акция памяти.

Людям, в основном пенсионерам, раздавали небольшие куски хлеба, которые даже взвешивали. Было ли это бесплатно - неизвестно.

В сети блогер поделилась фотографиями с мероприятия.

Как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму оккупационные власти опозорились с подарком ветеранам. Старикам, которые защищали родину, местные чиновницы в дорогих шубах вручили батон и медаль.