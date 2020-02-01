Под Одессой одиозная чиновница устроила "имперскую" вечеринку: опубликовано видео

В Одесской области чиновница, которая пропагандирует "русский мир" в Украине, устроила смешную вечеринку.

Об этом сообщает активист Сергей Стерненко на своей Facebook-странице.

Наталья Мишина - сельская председатель села Фонтанка под Одессой. Ранее она работала в оккупационных органах так называемого "Приднестровья" - работала на российские власти.

По словам общественного деятеля, ее сын погиб 2 мая 2014 года, участвуя в боях на стороне русских террористов. Мишина также саботирует демонтаж памятника солдатам НКВД, который до сих пор стоит в центре села.

"А вот недавно Наталья устроила вечеринку вместе с местными чиновниками. Мишина в роли российской императрицы, а другие - ее "придворные". 2020 на улице. В нормальной стране она бы уже давно сидела. Но у нас она продолжает сидеть на схемах, воровать деньги из бюджета и пропагандировать идеи оккупантов", - написал Стерненко.

Как сообщал "Апостроф", скандальную экс-мера Славянска Донецкой области Нелю Штепу, заявившую ранее о планах снова баллотироваться на должность, жестко поставили на место в супермаркете Киева, напомнив о том, что она поддерживала "русский мир".