В Днепре произошел курьез с "флагом России"

В Днепре произошел скандал из-за оформления спортивного клуба, пользователи заметили, что задняя сторона клуба раскрашена в цвета российского флага.

Об этом рассказала на странице в Facebook "Дніпро україномовне" пользователь Ирина Головко.

Так, она сфотографировала на улице Паникахи спортклуб "Тайм-аут", задняя стена которого раскрашена в бело-сине-красные цвета.

Также пользователь отметила, что такая расцветка здесь якобы была уже давно, но сейчас ее стало видно из-за того, что деревья с этой стороны вырубили.

В то же время администрация спортклуба уведомила, что сотрудники не испытывают никаких симпатий к России и сине-красная расцветка в качестве "фирменного стиля" у них уже 15 лет. Белый цвет на стене, по их словам – это цвет побелки стены, и такое сочетание цветов было случайным. Также администрация подчеркнула, что уже ведет переговоры о размещении на этой стене рекламных объявлений, чтобы скрыть провокационную раскраску.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Прилуки Черниговской области, активисты обнаружили ресторан под названием "Хрущевка", в оформлении которого была использована советская символика и изображения лидеров СССР, что вызвало большой скандал.