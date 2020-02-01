В центре Киева жестоко наказали наглого "героя парковки": фото

В Киеве прохожий решил отомстить "герою парковки", разбил машину.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Только что напротив "Мистецкого арсенала" один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить её.Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало", - говорится в сообщении.
Мужчина побил машину и ушел по своим делам.
"С учетом текущих реалий массовой эвакуации автомобилей за неправильную парковку, ведь можно было вызвать полицию... Или нет", - задается вопросом автор.
Как сообщал "Апостроф", ранее на парковке торгового центра "Эпицентр" в Киеве заметили нарушителя, который оставил свой элитный автомобиль на местах для людей с инвалидностью.