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В центре Киева жестоко наказали наглого "героя парковки": фото

суббота, 01 февраля 2020, 22:30
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В Киеве прохожий решил отомстить "герою парковки", разбил машину.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Только что напротив "Мистецкого арсенала" один из прохожих решил отомстить горе-водителю, припарковавшему свою Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской Лавры так, что людям нужно было обходить её.Мужик попрыгал на капоте, побил ногами крылья (особенно левое), разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало", - говорится в сообщении.

Мужчина побил машину и ушел по своим делам.

"С учетом текущих реалий массовой эвакуации автомобилей за неправильную парковку, ведь можно было вызвать полицию... Или нет", - задается вопросом автор.

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Как сообщал "Апостроф", ранее на парковке торгового центра "Эпицентр" в Киеве заметили нарушителя, который оставил свой элитный автомобиль на местах для людей с инвалидностью.

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