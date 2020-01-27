Показалось мало: в Киеве "герой парковки" отметился наглой выходкой, фото

На парковке торгового центра "Эпицентр" в Киеве заметили "героя", который оставил свой элитный автомобиль на местах для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Водитель внедорожника марки Lexus с номерами BM9273BK припарковал его на двух местах сразу. Авто заметили на парковке, которая предназначена для людей с инвалидностью.

"Такое впечатление, что он намеренно пытался занять как можно больше мест для людей с ограниченными возможностями", - написали в сети и опубликовали фото.

Как сообщал "Апостроф", 22 января в Киеве девушка за рулем автомобиля устроила жестокое "побоище" машин на парковке супермаркета Novus.

Напомним, что в центре столицы очевидцы заметили целый ряд автомобилей, которые водители припарковали не по правилам.