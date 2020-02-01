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В Украине собираются изменить правила пересечения границы с Россией: что изменится

суббота, 01 февраля 2020, 23:50
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С 1 марта 2020 года вступает в действие постановление Кабинета министров Украины об изменении перечня документов, необходимых для пересечения границы с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

С указанной даты пересекать границу только по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении будет нельзя. Украинцы, которые выехали в РФ по этим документам, смогут вернуться в Украину по ним же.

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов", - отмечают пограничники.

Также отмечается, что из-за нововведения уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, а количество фактов подделок загранпаспортов существенно ниже.

"Так, в 2019 году украинские пограничники обнаружили и прекратили 502 попытки пересечения лицами государственной границы по поддельным документам. Стоит заметить, что из 89 поддельных документов, обнаруженных на границе с Российской Федерацией – 73 были именно внутренние паспорта", - отмечают в ГПСУ.

Кроме этого, во внутренних паспортах, в отличие от заграничных, отсутствует возможность проставления отметок о пересечении государственной границы, что часто создает проблемы лицам, которым нужно подтвердить пребывание за границей. Украинцам, которые планируют ехать в РФ, советуют заблаговременно позаботиться о подготовке заграничного паспорта.

"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить немало стран. Да и времени на изготовление загранпаспорта, если вы его еще не получали, осталось не так много", - подытожили пограничники.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине вскоре введут заграничный "паспорт в смартфоне", то есть электронный документ, подтверждающий личность, по которому можно будет выехать за границу.

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