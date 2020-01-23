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В Украине появятся электронные паспорта: где они могут понадобиться

четверг, 23 января 2020, 18:41
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В Украине вскоре введут заграничный "паспорт в смартфоне", то есть электронный документ, подтверждающий личность, по которому можно будет выехать за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в Facebook.

В МВД уточнили, что таким паспортом смогут пользоваться граждане, у которых уже есть паспорт в виде ID-карты.

"Дія" анонсировала ID-карту и загранпаспорт в смартфоне! Это еще один весомый аргумент иметь паспорт-карточку, не так ли? Итак, "паспорт в смартфоне" - о чем это? Если коротко - о паспорте, который всегда с тобой", - отметили в МВД.

В министерстве отметили, что технология электронного паспорта уже прошла тестирование в Миграционной службе Украины. Также пояснили, как и где пользоваться таким документом.

"Цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях, о чем мы впоследствии обязательно расскажем подробнее", - указали в МВД.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что вскоре украинцам придется ездить в страны Европейского Союза по новым правилам: для въезда в Шенгенскую зону необходимо будет пройти дополнительную проверку в рамках системы под названием ETIAS.

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