Что будет с пенсиями в Украине к 2050 году: эксперты говорят о катастрофе

Каждый год в Украине пенсионеров становится больше, из-за чего со временем нехватка рабочих рук будет расти. В связи с тем, что поколения 90-х и 2000-х в полтора разе меньше, чем людей старшего поколения, в обозримом будущем страну ждет катастрофическая ситуация с пенсиями.

Как сообщает "Апостроф", об этом говорится в материале издания "Сегодня".

По данным Госстата, работающих украинцев старше 40 лет больше половины – 50,3%.

Тем временем в ООН дали прогноз, что в ближайшие десятилетия сокращение населения Украины будет происходить исключительно за счет людей трудоспособного возраста. Таким образом, к 2050 году украинцев станет меньше на 28%, а доля украинцев старше 60 будет составлять 32%. Все это несет в себе серьезные вызовы для рынка труда, пенсионной системы, медицины и инфраструктуры.

"На пенсию выходит поколение, которое по численности в полтора раза больше, чем молодежь, которая выходит на рынок труда. Демографические изменения – серьезный вызов для пенсионной системы", – сказала изданию ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Все идет к тому, что к тому времени пенсии попросту нечем будет платить.

Не стоит забывать, что с 2021 года в Украине прекратится повышение пенсионного возраста: и женщины и мужчины будут уходить на пенсию в 60 лет. При этом демографы считают, что стране нужно будет и дальше повышать пенсионный возраст.

"Скорее всего, придется поднимать пенсионный возраст. Потому что 60 лет для европейской страны – это очень мало. В соседних странах пенсионный возраст уже достигает 63-65 лет. Другое дело, что повышение возраста должно вписываться в продолжительность жизнь. Мы очень сильно отличаемся от других стран тем, что у нас практически не растет продолжительность жизни, а уровень смертности не уменьшается. Это очень сильно тормозит политику повышения пенсионного возраста", – добавила Ткаченко.

Интересно, что в Украине ожидаемая продолжительность жизни составляет 71,6 года, в то время как в государствах-членах ЕС – 81 год.

Напомним, что максимальная пенсия в Украине за 2020 год будет увеличиваться трижды, а общая сумма ее увеличения составит 1310 гривен: минимальная пенсия тоже увеличится, но намного меньше.