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Повышение пенсий в Украине: чего ожидать самым "богатым" и бедным пенсионерам

суббота, 01 февраля 2020, 20:35
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Максимальная пенсия в Украине за 2020 год будет увеличиваться трижды, а общая сумма ее увеличения составит 1310 гривен: минимальная пенсия тоже увеличится, но намного меньше.

Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики.

Размер максимальной пенсии с 1 января составляет 16380 гривен. С 1 июля ее размер вырастет до 17120 гривен. С 1 декабря – до 17690 гривен. Таким образом, общая сумма увеличения за 2020 год составит 1310 гривен.

В то же время, минимальная пенсия с 1 июня 2020 года вырастет на 74 грн (4.5%) и составит 1 712 гривен. Следующее прибавка намечена на 1 декабря, когда ее размер увеличат еще на 57 грн (3,3%). За год прибавка к минимальной пенсии составит 131 грн, т. е. ровно в 10 раз меньше, чем сумма, на которую увеличится максимальная пенсия.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине запланирована масштабная проверка выплат, в том числе и пенсионерам. Как говорят юристы, по закону выплаты могут быть приостановлены, если будет соответствующее решение.

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