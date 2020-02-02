Долго ждать не придется? Харьковский сурок дал интересный "прогноз" на весну в Украине

Харьковский сурок Тимка ІІІ провозгласил свой прогноз относительно будущей весны - весна грядет уже через шесть недель.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

По традиции предсказания проходило в поселке Гайдары на Харьковщине в биологической научной станции Харьковского университета имени В. Н. Каразина.

В полдень сурка достали из его домика. Заспанный зверь не увидел собственной тени - день выдался мрачным и с легкой метелью.

Свой прогноз сурок нашептал на ухо свои хранительнице, старшему преподавателю биофакультета Надежде Токарской.

Она отметила, что животное озадачено такой теплой зимой - в этом году предсказания впервые проходит без снега.

Как говорится, Тимка по характеру добрый, хотя характер иногда демонстрирует. И обожает сладкое печенье.

Кроме весенних прогнозов он также предсказал, что снега не будет и следующей зимой - трижды животное выбирало баночку без снега.

Не подкупил прорицателя и букет из сладостей - моркови и яблок. Чтобы проверить точность прогноза, его положили у баночки с надписью "снег".

"Наш сурок Тимка никогда не ошибается, это только погода подводит", - уверяет куратор Дня сурка Людмила Доля.

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