Долго ждать не придется? Харьковский сурок дал интересный "прогноз" на весну в Украине

Харьковский сурок Тимка ІІІ провозгласил свой прогноз относительно будущей весны - весна грядет уже через шесть недель.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.
По традиции предсказания проходило в поселке Гайдары на Харьковщине в биологической научной станции Харьковского университета имени В. Н. Каразина.
В полдень сурка достали из его домика. Заспанный зверь не увидел собственной тени - день выдался мрачным и с легкой метелью.
Свой прогноз сурок нашептал на ухо свои хранительнице, старшему преподавателю биофакультета Надежде Токарской.
Она отметила, что животное озадачено такой теплой зимой - в этом году предсказания впервые проходит без снега.
Как говорится, Тимка по характеру добрый, хотя характер иногда демонстрирует. И обожает сладкое печенье.
Кроме весенних прогнозов он также предсказал, что снега не будет и следующей зимой - трижды животное выбирало баночку без снега.
Не подкупил прорицателя и букет из сладостей - моркови и яблок. Чтобы проверить точность прогноза, его положили у баночки с надписью "снег".
"Наш сурок Тимка никогда не ошибается, это только погода подводит", - уверяет куратор Дня сурка Людмила Доля.
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