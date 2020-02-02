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Комаровский внезапно собрался в тур по России: сеть разозлило видео

воскресенье, 02 февраля 2020, 12:38
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Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский анонсировал свою поездку в российские города Урала и Сибири, где он проведет платные семинары. В сети советуют ему не возвращаться.

О запланированном на 15-21 апреля туре в 5 российских городах доктор Комаровский сообщил, опубликовав видео на своей Facebook-странице.

В своем анонсе он обещает провести семинары длительность 4 часа, во время которых будут обсуждаться актуальные проблемы здоровья детей и их взаимоотношений с родителями.


Встречи с популярным в Украине врачом-телеведущим состоятся в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Екатеринбурге и Уфе. Билеты на посещение семинаров продаются по цене от 1000 рублей (чуть меньше 400 гривен).

Пользователи сети с возмущением отнеслись к такому решению Евгения Комаровского.

"Оставайся там, будешь им полезен", "А кто его считал украинцем?", "Как по мне, врачом его назвать невозможно. Для России подойдет", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.

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