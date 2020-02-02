Радуга посреди зимы: опубликованы фото необычного природного явления в Украине

В воскресенье, 2 февраля, на Тернопольщине в зимнем небе появилась радуга.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Терен".

В городе Залещики на утреннем небе заметили необычное явление - яркую радугу.

Также, сегодня над Ивано-Франковском засияла радуга.

Фотографию на своей странице в Facebook разместил известный телеведущий Любомир Белей.

Обратим внимание, что радуга несвойственная для зимы, появляется она в основном в теплое время года. Однако этой зимой из-за изменения климата произошло много необычного: радуга, цветут цветы, деревья и прочее.

Напомним, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о новых последствия изменения климата для украинских городов.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украин