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В Нидерландах на побережье нашли доказательства существования "британской Атлантиды": фото

воскресенье, 02 февраля 2020, 04:26
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На побережье Нидерландов обнаружили сотни артефактов, возраст которых превышает десятки тысяч лет. Они доказывают, что в глубокой древности здесь существовал огромный участок суши Доггерлэнд, который сейчас находится на дне Северного моря.

На редкие артефакты наткнулась медсестра Вилли Ван Вингерден на пляже возле своего дома. Как пишут западные издания, первый из них она нашла еще в 2013 году. Речь идет о зубе мамонта, который вынесло на берег. После этого она продолжала поиски, и уже сейчас в ее коллекции свыше 500 предметов.

В числе находок оказались крайне важные для науки реликвии, среди которых костяные рыболовные крючки и человеческие останки возрастом несколько тысяч лет. Также медсестра нашла здесь кремневую чешуйку с прилипшим к ней кусочком янтаря. Выяснилось, что это инструмент неандертальцев, возраст которого превышает 50 тысяч лет.

Возраст самых древних из обнаруженных предметов составляет 800 тысяч лет. Это может говорить о том, что Доггерлэнд пережил несколько этапов заселения.

Исследователи утверждают, что найденные реликвии являются следами "затерянного мира".

Ученые считают, что Доггерлэнд мог растягиваться на 180 тысяч квадратных километров суши, а по площади он был в четыре раза больше современных Нидерландов.

Напомним, что на северо-востоке Индии в городе Гувахати во время подготовки к строительству нового здания Университета хлопка была обнаружена древняя скульптура, которую археологи идентифицировали как бога Солнца.

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