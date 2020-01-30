Археологи нашли в Индии древнюю статую одного из главных богов: фото

На северо-востоке Индии в городе Гувахати во время подготовки к строительству нового здания Университета хлопка была обнаружена древняя скульптура, которую археологи идентифицировали как бога Солнца.

Об этом сообщает The Times of India

Историческая находка, которая изображает одного из главных богов с лотосами в обеих руках, датируется IX-XII веком нашей эры — классическим периодом в истории Индии, когда власть на этой территории принадлежала буддийской династии Пала. Высота статуи - 90 сантиметров, ее вес - 200 кг. Эксперты были поражены мастерством ее творца и состоянием скульптуры.

Недалеко от места находки расположены руины города Амбари, открытого еще в 1968 году. Археологи считают, что вероятнее всего бог Солнца был изготовлен именно здесь. Судя по предметам, собранным на руинах древнего города, можно предположить, что в то время он был одним из важных центров культурной жизни.

Ученые уверены, что в месте проведения строительных работ есть еще немало древних артефактов. Поэтому они обратились к администрации университета с просьбой приостановить строительство и дать возможность продолжить раскопки.

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