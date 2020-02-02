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В России молодая девушка погибла под завалами кафе: фото и видео с места страшной трагедии

воскресенье, 02 февраля 2020, 09:48
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В Новосибирске (Россия) обрушилась кровля кафе, в результате ЧП погибла 22-летняя девушка, ещё четверо человек пострадали.

Об этом сообщает Life shot в Telegram.

Крыша в новосибирском кафе рухнула, потому что на ней накопилось около метра снега.

Обвалившаяся пристройка была сделана из сэндвич-панелей.

В МЧС говорят, что здание числилось как заброшенное, и никакого кафе там не должно было быть.

Кроме того, никакого разрешения на проведение публичных мероприятий у собственника помещения не было. И по факту оно даже не было введено в эксплуатацию — документы ещё оформлялись.

Известно, что 27-летний организатор мероприятий в кафе задержан.

Девушку, которая погибла при обрушении здания в Новосибирске, звали Туяна Прушенова. Ей было 22 года

Вчера Туяна пришла в кафе "Родня" на бульваре Молодёжи на модную вечеринку.

СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, что в Киеве недалеко от ТРЦ "Гулливер" нашли молодого парня, который вскоре скончался.

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