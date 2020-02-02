В России молодая девушка погибла под завалами кафе: фото и видео с места страшной трагедии

В Новосибирске (Россия) обрушилась кровля кафе, в результате ЧП погибла 22-летняя девушка, ещё четверо человек пострадали.
Об этом сообщает Life shot в Telegram.
Крыша в новосибирском кафе рухнула, потому что на ней накопилось около метра снега.
Обвалившаяся пристройка была сделана из сэндвич-панелей.
В МЧС говорят, что здание числилось как заброшенное, и никакого кафе там не должно было быть.
Кроме того, никакого разрешения на проведение публичных мероприятий у собственника помещения не было. И по факту оно даже не было введено в эксплуатацию — документы ещё оформлялись.
Известно, что 27-летний организатор мероприятий в кафе задержан.
Девушку, которая погибла при обрушении здания в Новосибирске, звали Туяна Прушенова. Ей было 22 года
Вчера Туяна пришла в кафе "Родня" на бульваре Молодёжи на модную вечеринку.
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