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В Киеве при странных обстоятельствах погиб парень: опубликованы фото

суббота, 25 января 2020, 15:48
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В Киеве недалеко от ТРЦ "Гулливер" нашли молодого парня, который вскоре скончался.

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"Просим помочь в поисках родственников и идентификации погибшего. Он был найден 24.01.2020, около 21:00, в заброшенном здании, неподалеку с ТРЦ "Гулливер". Нашли живым и вызвали скорую. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, парень погиб. Рядом с ним найден рюкзак "Глово" и ключи", - говорится в сообщении.

Внимание! Фото 18+

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Ранее под Киевом нашли мертвым 16-летнего парня.

Как сообщал "Апостроф", в январе 23-летнего жителя города Харькова, которого разыскивали на протяжении нескольких дней, нашли в парке Победы со вскрытыми венами после анонимного звонка в полицию.

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