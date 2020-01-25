В Киеве при странных обстоятельствах погиб парень: опубликованы фото

В Киеве недалеко от ТРЦ "Гулливер" нашли молодого парня, который вскоре скончался.

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"Просим помочь в поисках родственников и идентификации погибшего. Он был найден 24.01.2020, около 21:00, в заброшенном здании, неподалеку с ТРЦ "Гулливер". Нашли живым и вызвали скорую. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, парень погиб. Рядом с ним найден рюкзак "Глово" и ключи", - говорится в сообщении.

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