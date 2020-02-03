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Художник в Германии заставил Google Maps "поверить" в пробки с помощью тележки: видео

понедельник, 03 февраля 2020, 12:55
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Немецкий художник перформанса Саймон Векерт сумел обмануть приложение Google Maps, в котором можно следить за ситуацией на дорогах. Он взял тележку, сложил в нее 99 телефонов и провез по Берлину. Так как в одном месте было одновременно больше скопление мобильных устройств, приложение посчитало, что там образовалась пробка.

О необычном эксперименте художник рассказал в своем блоге.

В ходе эксперимента он сумел сделать несколько улиц города "красными", убедив приложение в том, что в этом месте почти сотня водителей медленно передвигается из-за пробки.

При этом на опубликованных фотографиях видно, что художник шел по улицам практически в одиночестве.

В завершении своего эксперимента Векерт заявил, что такие приложения, как Google Maps, существенно изменили понимание того, что такое карта и как с ней взаимодействовать.

"В этом смысле Google Maps виртуально изменяет настоящий город", - считает он.

Также художник считает, что много приложений, среди которых Tinder и Airbnb, опираются на эту технологию.

"Все эти приложения функционируют совместно с Google Maps и создают новые формы виртуального капитализма. Без этих карт не существовало бы каршэрингов, Uber или систем проката велосипедов. Виртуальные карты, имитирующие реальность, определяют, как мы воспринимаем физическое пространство и как мы будем действовать", - отметил он.

Напомним, что на фотоснимках Антарктиды с картографического сервиса Google независимые исследователи заметили появление неизвестного объекта из подземной пещеры.

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