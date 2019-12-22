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В Антарктиде обнаружили загадочный "вход в секретную базу" под землей: фото

воскресенье, 22 декабря 2019, 04:26
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На фотоснимках Антарктиды с картографического сервиса Google независимые исследователи заметили появление неизвестного объекта из подземной пещеры.

Сообщени об очередном таинственном открытии на самом загадочном континенте планеты опубликовано на конспирологическом YouTube-канале под названием ThirdPhaseFromTheMoon.

Ведущий канала Блейк Казинс продемонстрировал на снимках приложения Google Maps нечто удивительное и необъяснимое.

На участке карты с координатами 62° 0'29.99"S 57°45'14.86"W на фотоснимках 2005 года можно увидеть, словно что-то вырывается из снежно-ледяной стены. А на фотоснимках 2007 года это "нечто", похоже, уже сбежало из "секретной подземной базы" - в этом месте появилась огромная пещера, вход в которую составляет приблизительно 75х75 метров, а в океан перемещается объект размером около 14 метров.

Лестничная структура, которая ведет к проему, по мнению Блея Казина, весьма похожа на искусственное сооружение и напоминает открывшуюся нишу в подземную базу Антарктиды. По мнению конспирологов, она может принадлежать инопланетянам, жителям внутреннего мира Земли или вообще что-то запредельное для нашего понимания.

Скептики предполагают, что в этом месте образовался естественный провал. Однако, если обратиться к сегодняшним снимкам Google Maps, то на этом месте уже все покрыто снегом и льдом…

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые уточнили границы и высоту материка под льдами Антарктиды.

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