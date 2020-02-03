Под Днепром экстремалы сорвались в шахту глубиной 500 метров: жуткие детали ЧП и фото

В Кривом Роге двое мужчин упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой "Перший городской".

Известно, что группа блогеров-экстремалов собиралась спуститься в вентиляционный ствол шахты в Саксаганском районе, чтобы снять видео. Около полуночи пять человек прибыли на место. Двое мужчин, которые спускались вниз, сорвались с высоты примерно 500 метров.

На место прибыл отряд горноспасателей. Они с разных сторон пытались добраться до места, где произошла трагедия, чтобы поднять тела на поверхность. Они нашли две оборванных веревки, с помощью которых, вероятно, экстремалы спускались вниз. Горноспасатели приняли решение добираться до вентиляционного ствола со стороны шахты "Артём-1".

По состоянию на утро, люди всё ещё находятся в шахте. Также неизвестно, живы ли они.

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